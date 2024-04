25 aprile | Mattarella cita Moro - ' pluralismo sociale e politico ma uniti in antifascismo'

(Di giovedì 25 aprile 2024) Civitella in Val di Chiana (Ar), 25 apr. (Adnkronos) - "Aggiungo -utilizzando parole pronunciate da Aldonel 1975- che 'intorno all'è possibile e doverosa l'unità popolare, senza compromettere d'altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, celebrando a Civitella in Val di Chiana l'anniversario della Liberazione.

Cosa prevede l' Oroscopo di Paolo Fox per domenica 14 aprile 2024 ? Archiviata la settimana stancante e confusionaria, ecco che la Luna in Cancro farà chiarezza in molti ambienti, soprattutto l'amore e la famiglia. C'è chi potrà abbandonarsi al ...

La promessa prosegue con le nuove puntate dal 15 al 19 aprile 2024 in onda su Canale 5 dalle ore 16.40: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ha portato sulla rete ammiraglia di Mediaset la storia di Jana, intenta a scoprire la verità sulla ...

25 aprile: Meloni, fine fascismo pose basi per ritorno democrazia, Italia si unisca su libertà - Nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, "che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ...agenzianova

Cosenza-Bari, arbitrerà Luca Zufferli della sezione di Udine - Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine l’arbitro del match tra Cosenza e Bari, gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie BKT 2023/2024, in programma sabato 27 aprile alle ore 16:15 ...tifocosenza