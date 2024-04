La follia di Italiano - tutti su per la rimessa laterale in 10 vs 11 al 94? | contropiede e Atalanta in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Come a Praga, peggio che a Praga. La Fiorentina la butta via ancora una volta nel recupero e questa volta laviola targataè davvero imperdonabile, con l’che ringrazia: è così che la Dea viene a capo di una partita in cui ha avuto un numero di azioni direttamente proporzionale alle qualità di Scamacca (squalificato però inper un giallo inesistente), e sfiderà la Juventus nel rematch dell’atto conclusivo del 2019 di Coppa Italia, questa volta per alzare al cielo il trofeo (sarebbe il primo dell’era Gasperini) contro una squadra, quella bianconera, quasi allo sbando. In dieci contro undici per oltre mezzora per la primadella partita, quella di Milenkovic, i viola si sono dovuti difendere bassi, ma hanno avuto la forza addirittura di pareggiarla con Martinez Quarta ...