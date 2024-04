Amici 23 - la gara di inediti giudicata dalle radio fa scoppiare in lacrime Martina Giovannini | Sembra che sto sbagliando tutto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Oggi gli speakerfonici hanno ascoltato glidei cantanti di. Mentre Sarah, Mida e Petit hanno ricevuto complimenti, anche se con qualche appunto, invecesi è sentita attaccata riguardo al suo brano. Gli speaker hanno difatti valutato il suo inedito come “vecchio”. Dj Paoletta ha esordito dicendo:io vorrei tanto che tu incontrassi uno Sferaebbasta per fare un feat . Hai una voce fantastica, nella veste superclassica che poteva andar bene qualche anno fa, ora faccio un po’ fatica a vedere la tua carriera, invece a fianco di un trapper, un rapper tu sbocceresti. Rtl 102.5 ha dichiarato: La tua voce è importante, è una voce più grande della tua anagrafe, la struttura della canzone è altrettanto matura adulta quindi l’insieme è un po’ ...

