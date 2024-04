25 aprile - Bonaccini | Sia una giornata che accomuna gli italiani

(Di mercoledì 24 aprile 2024) BOLOGNA – “Mi auguro che” il 25“ci sia una marea di gente in tutti i luoghi” dove si ricorda la lotta di Liberazione dal nazifascismo. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Partito democratico, Stefano, a margine della Fiera campionaria di Modena, ricordando che quella di domani “dovrebbe essere unachetutti gli”. “Io sarò a Marzabotto e a Casa Cervi – ha annunciato– perché sono due luoghi, purtroppo, drammaticamente simbolo di cosa sia stata la follia nazista e fascista. Domani dovrebbe essere unachetutti gli, di qualsiasi parte, perché celebriamo la lotta di liberazione dal nazifascismo, la lotta partigiana e il ...

In Ucraina doveva essere tempo di elezioni. Il 31 marzo era la data nella quale nel Paese si sarebbe dovuti tornare alle urne, ma così non è stato grazie, o a causa, della legge marziale, prorogata al 13 maggio 2024. E così Zelensky si trascina, ...

Civitella (Arezzo), 23 Aprile 2024 – I preparativi tra le mura del borgo medievale di Civitella stanno proseguendo a ritmo spedito. Piazza don Alcide Lazzeri in questi giorni è al centro dei lavori di installazione della tensostruttura che il ...

Il 25 aprile è la festa della Liberazione d'Italia dal nazifascismo. La presidente di Anpi Roma a Fanpage.it: "Al nostro corteo sono benvenuti tutti i democratici e gli antifascisti. tensioni per la presenza della Brigata Ebraica? Sono anni che li ...

25 aprile: dal Gran Maestro Romoli un appello alla difesa della libertà e alla riscoperta della fratellanza - Luciano Romoli, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M. – la più grande Obbedienza mista italiana l’unica ad ammettere le donne nel proprio consesso – vuole lanciare un messaggio precis ...pugliapress

Un 25 aprile umbro che divide ancora oggi - Il 25 aprile per alcuni, a torto o ragione, rappresenta una ricorrenza che in qualche modo fa discutere o addirittura divide pur dopo vari decenni. Pochi sanno però che in Umbria e ...orvietonews

Cortina piange Luigi Pompanin, 79 anni, storico presidente di Ista impianti a fune - CORTINA D'AMPEZZO - Cordoglio e emozione a Cortina e in tutta la provincia per la morte di Luigi Pompanin detto “Checo”, per anni alla guida della società di gestione ...ilgazzettino