Si ripartirà da Di Carlo e da alcuni punti fermi

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Spal chiude centrando per la prima volta neI tre anni delll’era-Tacopina tre vittorie di fila, e sigilla con la matematica la sua salvezza con un turno di anticipo. Credeteci, non era affatto scontato, ed è comprensibile che dopo il 2-0 al Pineto sotto la curva un po’ si sia cantato e ci sia salutati bene, complice l’arrembante ripresa ai piedi della Ovest. E’ difficile dimenticare il terz’ultimo posto a gran distanza (4) dalla zona di sicurezza, nella sera del rientro di Di, contro la Recanatese. Quella vittoria in 10 contro 11 ha dato la stura a una rimonta davvero difficile da preconizzare, in questi termini, poi. Il popolo della Spal se l’è vista brutta, ma brutta sul serio, in una stagione che gli ha tolto almeno cinque anni di vita calcistica, date le sofferenze, gli stenti, l’umiliazione del lungo inverno. Poi la squadra ha ...