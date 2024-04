Udinese - scelto il nuovo allenatore! Ex Inter pronto a subentrare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) L’cambiaper dare una svolta alla squadra e alla classifica dopo la pesante sconfitta di Verona: via Gabriele Cioffi, secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato chiamato un ex conoscenza della Serie A che ha giocato anche all’. CAMBIO– A poche giornate dalla fine del campionato di Serie A, l’è pronta a cambiare. Praticamente conclusa l’esperienza di Gabriele Cioffi in bianconero, dentro Fabio Cannavaro. L’ex tecnico del Benevento atteso in città lunedì per firmare con i friulani, sarà la sua prima esperienza su una panchina di Serie A e sarà chiamato a risollevare una squadra che nelle ultime quattro partite ha rimediato tre sconfitte e un pari ed è a 28 punti.-News - Ultime notizie e calciomercato ...