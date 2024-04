Traffico Roma del 21-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Luceverdeintenso in entrata asulla diramazionenord eSud entrambe in coda verso il grana prima da Settebagni per la diramazioneSud file a partire da Torrenova ricordiamo per lavori la diramazionenord resterà chiusa fino alle ore 6 di domattina tra il gres Settebagni verso le 1Firenze non si escludono ripercussioni alsu via Salaria per le consolari code sulla Cassia tra la Tomba di Nerone Flaminia in coda a Corso Francia code su via Aurelia da Malagrotta verso Piazza Irnerio lungo il raccordo anulare in carreggiata interna incolonnamenti tra Cassia bis e Salaria Poi tra le uscite caso ne abbia in esterna code tra Pontina e Casilina sul tratto Urbano della A24 ...