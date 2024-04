Scurati fa subito il martire e la spara grossa | Mi hanno disegnato un bersaglio sulla faccia

(Di domenica 21 aprile 2024) Lo scrittore continua a recitare la parte della vittima per il caso del monologo saltato a "Che sarà" (Rai 3): "Si è perso il senso della democrazia in Italia"

Serena Bortone: dopo il caso Scurati ci saranno conseguenze per lei e il suo programma Le ipotesi - Per Serena Bortone, dopo la lettura del monologo di Antonio Scurati che era stato invece bloccato dai vertici RAI, potrebbero esserci conseguenze, a partire dalla possibile cancellazione di ...movieplayer

Monologo Scurati, ad Sergio: “vogliono distruggere la Rai”/ “Censura o maxi compenso Chi ha sbagliato paghi” - Monologo Scurati sul 25 aprile "saltato" nel programma di Bortone: l'ad Sergio “vogliono distruggere la Rai, chi ha sbagliato pagherà”. Cos'è successo ...ilsussidiario

Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1: «L’aborto non è un diritto ma un delitto» - Secondo Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1, «l'aborto non è un diritto ma un delitto»: è polemica sui social e non solo.lettera43