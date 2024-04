Panchina Milan – Lopetegui ad un passo dall’accordo con il West Ham

Panchina Milan , secondo l’esperto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio c’è anche Xavi in corsa per sostituire Stefano Pioli dopo la sconfitta contro la Roma, che è costata al Milan ... (dailymilan)

LOPETEGUI PIÙ LONTANO DAL Milan: VICINISSIMO AL WEST HAM - Panchina in bilico per una squadra di Serie A dove il sostituto potrebbe essere un ex della Juve. Di seguito sono riportate tutte le novità La Juventus sta trovando difficoltà a vincere e di… Leggi ...informazione

Milan, Lopetegui si allontana verso il West Ham - I tifosi del Milan possono respirare sollevati: sembra che Julen Lopetegui non sarà il prossimo allenatore dei rossoneri. Secondo fonti vicine al club, l'ex ...footballnews24

Panchina Milan, scenario clamoroso per il post Pioli! Contatti nelle ultime ore con l’ex Juve! - Sarri Milan, clamoroso scenario per il post Pioli! Contatti nelle ultime ore: le ULTIME sul prossimo allenatore Clamoroso nome in casa Milan per il prossimo allenatore. Secondo quanto riportato da Pao ...juventusnews24