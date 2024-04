Pallamano - Salerno vince ancora ed allunga in Serie A1

(Di domenica 21 aprile 2024) Jomie continua adre a tre giornate dal termine della regular season dellaA1 2023/2024. La compagine campana si distingue nel big match contro Cassa Rurale Pontinia, partita conclusa sul risultato del 27-32. Oltre all’acuto del team diretto da Christophe Cassan sono da rimarcare anche l’ottima performance da parte di Ac Life Style Erice e Brixen Südtirol, rispettivamente a segno nei confronti di Venplast Dossobuono (27-13) e Cassano Magnago (25-19). Non si smentiscono neanche Mezzocorona contro Starmed-Tms Teramo (30-26) e Cellini Padova che come da copione ha abbattuto in casa la concorrenza di Lions Sassari (23-28). Le sarde hanno tentato in ogni modo di resistere alle venete che hanno rispettato il pronostico della vigilia. Cresce ora l’attesa per i Playoffs. ...

