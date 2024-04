Danno fuoco ai rifiuti di via Tonale - piromani in azione ad Albano Sant’Alessandro

(Di venerdì 19 aprile 2024). Una serie di incendi, di origine dolosa, appiccati in viaade segnalati dalle guardie particolari giurate di Sorveglianza Italiana. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, all’1.15, quando, le pattuglie dell’istituto di vigilanza di via della Clementina, durante un normale controllo del territorio, hanno visto le fiamme divampare lungo la strada, a ridosso di una serie di aziende. Secondo una prima ricostruzione, infatti, sembra che qualcuno abbia scelto di daral cumulo di cartoni che, in virtù del ritiro che sarebbe dovuto avvenire questa mattina, venerdì 19 aprile, da parte del Comune, erano stati lasciati davanti al carrello della raccolta dei. Immediato l’intervento dei vigili del ...

