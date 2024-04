Gwyneth Paltrow | Se sapeste a quale film ho detto no per crescere i miei figli sareste scioccati

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'attrice ha parlato dei sacrifici fatti nel corso della carriera per amore dei suoiNel corso di una nuova intervista,ha parlato degli enormi sacrifici che ha dovuto fare nel corso della carriera per amore dei suoi due bambini, compresi ia cui ha dovuto rinunciare. Durante un'intervista per Today With Hoda & Jenna, Zanna Roberts Rassi ha ricordato che la madre della, l'attrice Blythe Danner, aveva "rinunciato a ruoli incredibili" perla sua famiglia e si è chiesta se l'attrice - che negli ultimi anni si è reinventata guru del benessere - abbia fatto lo stesso. "Ce ne sono stati molti", ha ammesso l'attrice Premio Oscar, parlando dei …

