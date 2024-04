Ecco chi sono e cosa fanno i componenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Studiano, lavorano, hanno sogni e aspettative, ma soprattutto idee suserve ai giovani del territorio: tutti, maschi e femmine,tra i 19 e i 30 anni di età.chii prescelti dalla Fondazione Cassa per dare vita alla neonata Commissione giovani, costituita dopo un accurato percorso di selezione che ha dovuto valutare le oltre cento domande pervenute. Da Lucca e Piana provengono Tommaso Ariani (25 anni, laureato in biotecnologie), Gaia Bernardini (26 anni, laureata in Scienze politiche), Giada Giusti (26 anni, studente Scuola italiana del Turismo) e Pietro Isaia Scanavacca (26 anni, studente in Economia Aziendale). Da Mediavalle e Garfagnana arrivano invece Agnese Benedetti (24 anni, laureata in Conservazione dei Beni Culturali), Elena Bonini (21 anni, studente di discipline umanistiche) e ...