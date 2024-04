Design Week nel segno della bulimia | a Milano il pubblico si divide fra entusiasti e perplessi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Implacabili come ogni anno sono arrivati i giornimilanese, ormai debordati oltre la settimana canonica in una dimensione assieme bulimica, stimolante, ma certo necessaria di qualche riflessione critica oltre il consumo mordi e fuggi/usa e getta di iniziative, attività ed eventi in ogni dovecittà, che da tempo hanno diviso insanabilmente ilfra; fra gli attenti alle novità e ai movimenti socio-culturali ed economici collegati e i pensierosi attorno al significato attuale, dal punto di vistaqualità di ricerca e offerta per il sistema imprenditoriale e deldi un grande evento – divenuto forse soprattutto – comunicativo, di estremo interesse per una vasta platea ...