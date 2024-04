Calcio | Abodi Richieste Figc? Sforzo collaborativo non manca

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Cercheremo di rendere tutto compatibile anche con la finanza pubblica", le parole del ministro per lo Sport ROMA - "Il presidente Gravina ha ricordato cose delle quali stiamo già parlando e in molti casi sono proposte da noi: non mancherà lodi collaborazione, cercheremo di rendere tutto com