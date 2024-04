Atalanta - ora completa l’opera | contro il Liverpool è la notte più importante per Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 aprile 2024). Quando tre anni fa arrivò in città il Real Madrid, l’atmosfera era particolare. Mascherine, la paura degli assembramenti, l’incoraggiamento al pullman dall’esterno dello stadio, i cori che raggiungevano l’interno. Era una serata anomala a dir poco, come lo era stata la doppia sfidailnella fase a gruppi, con gli spalti obbligatoriamente deserti per le note questioni pandemiche. Questa volta, invece, il Gewiss Stadium potrà essere gremito in ogni ordine di posto: si prevede record stagionale di incasso e presenze e non potrebbe essere altrimenti. Perché la partita rischia di essere la piùe sentita nella storia dell’. Recente e non. Una semifinale europea manca da 36 anni, da quella sfida con il Malines entrata nel mito. La differenza è che per raggiungerla ...