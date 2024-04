Amadeus lascia la Rai | quanto vale l’accordo con Discovery

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sembrerebbe ormai confermato l’addio didalla Rai. Nonostante la tv di Stato abbia deciso di rinnovare addirittura la richiesta di conduzione e direzione artista per la prossima edizione del Festival di Sanremo, il conduttore avrebbe deciso di portare i suoi impegni altrove.la Rai: ormai è ufficiale. Se ne è parlato per fin troppe settimane, tra indiscrezioni e rumors, che adesso sembrano essere stati confermati. Il diretto interessato ancora non si è espresso a riguardo, ma la decisione è ormai presa e non si torna indietro. D’altronde, la proposta diè fin da subito stata molto allettante. Ecco di quali cifre stiamo parlando.la Rai: è deciso, foto Ansa – VelvetGossipLe indiscrezioni hanno iniziato a circolare sul web già subito dopo ...