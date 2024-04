Sassuolo-Milan | Pellegatti | “Troppi gol subiti | singoli? Leao era distrutto”

Mike Maignan torna in campo per la sfida Roma-Milan - Mike Maignan, il portiere del Milan, è pronto a tornare in campo per la sfida dell'Olimpico tra Roma e Milan. Maignan ha saltato l'ultima trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo a causa di un li ...informazione

ULTIM’ORA – Milan, ufficiale il rinnovo: firma fino al 2028 - Fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo del giocatore del Milan. Il rossonero ha prolungato il suo contratto fino al 2028.spaziomilan

Quattro giallorosse nella Top 11 della 4ª giornata – FOTO - Dopo il quarto turno della seconda fase della Serie A Femminile, la FIGC ha stilato la Top11 di giornata dove ovviamente la fa da padrona la Roma, con ben 4 calciatrici: Elena Linari, Anja Sonstevold, ...siamolaroma