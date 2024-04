Iran | attacco a Israele è flop tecnico | metà dei missili fa cilecca

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – L'dell'controè stato un successo o unha reso noto di aver intercettato il 99% dei droni e deilanciati da Teheran. In un quadro complesso, in cui è difficile filtrare le news e arrivare ad un'analisi indipendente, l'azione difensiva dipotrebbe essere stata facilitata da diversi fattori. Oltre all''telefonato', con informazioni anticipate da Teheran ad alcuni paesi della regione, ha influito anche la modalità dell'operazione 'Promessa vera', avviata con il lancio dei droni e non con quello dei. Il risultato finale dell'offensiva, però, è stato condizionato anche da altri fattori che Teheran omette di citare. Tre funzionari statunitensi, in particolare, ...