A 10 anni dal rapimento delle 276 studentesse in Nigeria | cosa sappiamo della loro sorte

Paura per Matias Vina, l'ex calciatore della Roma è stato ricoverato in ospedale dopo colpo alla testa : esclusi danni cerebrali per il giocatore uruguaiano, del Flamengo.Continua a leggere (fanpage)

Relazioni internazionali: eventi a Ts ribadiscono legame Fvg-Somalia - Trieste, 15 apr - Le iniziative dell'associazione italo-somala Sagal presentate oggi puntano a ribadire il forte legame esistente tra Friuli Venezia Giulia e Somalia. Un Paese che sta provando ...ilgazzettino

Tessile: in Italia 160mila di tonnellate di rifiuti, trend in crescita - In Europa scarto da 12,6 milioni di tonnellate: solo il 22% viene raccolto per il riciclo. Parte progetto da 3 milioni per la riduzione nel Mediterraneo ...ilsole24ore

Ipocondriaco si fa ricoverare (sotto falso nome) in vari ospedali per farsi esami gratis, denunciato - Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite avrebbe finto di essere malato, facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo ...ilmessaggero