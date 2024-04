Emergenza morti bianche Crollo nel cantiere edile uccide operaio di 57 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mentre a Brescia era in corso la manifestazione organizzata da Cgil e Uil nel giorno di sciopero indetto per chiedere più sicurezza sul lavoro, ieri c’è stato un altro morto in undi Piacenza, in via Deledda, nel rione Besurica. Undi 57poco dopo le 15 è rimasto ucciso nelche si è verificato in un’area dov’è in corso uno scavo. La vittima – Tafa Perparim, albanese residente a Martinengo, nella Bassa Bergamasca – lavorava per una ditta del Milanese. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’stava posizionando alcuni pannelli di contenimento quando all’improvviso è stato colpito proprio da un pannello. L’impatto è stato violento. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco insieme ai soccorritori. Poco ...