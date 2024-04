(Di lunedì 8 aprile 2024) Un’operazione culminata nelle perquisizioni dell’ultima settimana che ha consentito in pochi mesi di arrestare due ragazzi, indagarne altri quattro in stato di libertà e identificare vari consumatori tra i quali alcuni minorenni, oltre che a sequestrare oltre tre chilogrammi di. L’operazione è stata portata a termine dal Comando Unico di Polizia Locale Nerviano–Pogliano. L’indagine era partita nel mese di novembre 2023, l’ultimo atto a Cornaredo, dove una delle quattro perquisizioni decretate dalla Procura della Repubblica ha consentito di rinvenire 2,8 chilogrammi di: S.D, italiano di 19 anni, è stato. Verrà processato tra un mese. P.G.

E come ha fatto, Carlos Sainz ? “ meno di due settimane fa, Carlos Sainz si contorceva dal dolore in un ospedale di Jeddah, vittima di un’appendicite improvvisa. I medici hanno dovuto operare ... (ilnapolista)

Due chili di hashish in casa. Arrestato diciannovenne - Operazione antidroga condotta dal Comando Unico di Polizia Locale Nerviano–Pogliano porta all'arresto di due ragazzi, indagine su altri quattro e sequestro di 3 kg di hashish.ilgiorno

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTi EcoFlex Start&Stop 130CV Cosmo my 12 - Versione 2.0 CDTi EcoFlex Start&Stop 130CV Cosmo my 12 (06/2012 - 06/2014) 2.0 CDTi EcoFlex Start&Stop 130CV Cosmo my 12 (02/2012 - 06/2012) 06/2012 - 06/2014 02/2012 - 06/2012 Opel Zafira Tourer 2.0 ...automoto

"Operazione antidroga a Cornaredo: arrestato 19enne per spaccio di hashish nascosto in barrette di Snickers e Mars" - Un 19enne di Cornaredo è stato arrestato per nascondere hashish in barrette di Snickers e Mars, eludendo i controlli. Sequestrati 2,8 kg di droga e due bilancini. Operazione che ha portato ad altri ar ...ilgiorno