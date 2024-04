Simona Ventura e il volto bloccato | la spiegazione in diretta a “Citofonare Rai 2” | «È per il freddo Mi sto curando» – Il video

(Di domenica 7 aprile 2024) Nella puntata di oggi, domenica 7 aprile, diRai 2, la conduttriceè apparsa in un modo insolito. E ha chiesto al cameraman di «riprenderla a piano americano». «Ho mezza faccia bloccata», ha confessato al pubblico, spiegando che la paralisi è iniziata un giorno fa. Ma ha voluto anche rassicurare gli spettatori: sarebbe solo una condizione transitoria. «Non è niente di che, è il. Mi sto», ha sdrammatizzato. La conduttrice ha raccolto il supporto della collega Paola Perego, che con lei è la padrona di casa del programma: «Sei bella lo stesso», l’aveva prontamente tranquillizzata. Sui suoi profili socialha poi condiviso la clip in questione aggiungendo: «Succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare». Proprio sui ...

Durante l’ultima puntata di Citofonare Rai 2, andata in onda domenica 7 aprile, Simona Ventura ha sorpreso il pubblico con un’inaspettata rivelazione: da un giorno l’intera metà del suo viso risulta ... (thesocialpost)

Simona Ventura si è presentata regolarmente in onda oggi, domenica 7 aprile 2024, alla guida di Citofonare Rai2, la trasmissione che conduce ogni domenica insieme a Paola Perego, pur non essendo ... (news.robadadonne)

Simona Ventura con mezza faccia bloccata in tv: “Mi sto curando” - Simona Ventura ha dei problemi al volto, mezza faccia paralizzata ma va in onda lo stesso e spiega che cosa le sta succedendo in diretta su Rai 2 ...ultimenotizieflash

"Ho mezzo viso bloccato…". È giallo sulla salute di Simone Ventura - Cosa sta succedendo a Simona Ventura Su Rai Due la conduttrice è apparsa con una strana deformazione sul viso che ha fatto preoccupare i fan ...ilgiornale

Come sta Simona Ventura In diretta con una paresi facciale: “Mi sto curando” | VIDEO - Come sta Simona Ventura Questa una delle domande più gettonate nella mattinata di domenica 7 aprile, visto che è apparsa un po’ strana durante la diretta di Citofonare Rai 2 su Rai 2 con Paola Perego ...tag24