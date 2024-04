Roma-Lazio | caos nel finale | in un video si vede il pugno di Guendouzi a Paredes

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo il fischiodel derby in mezzo al campo è scoppiato il. Si sono accese delle piccole risse e una in particolar modo ha visto...

Il derby vinto dalla Roma ieri ai danni della Lazio si porta dietro non poche polemiche, scaturite da un clima che - come spesso nel match capitolino... (calciomercato)

Viabilità DEL 6 APRILE 2025 ORE 12.20 ciluffo marco DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ... (romadailynews)

“Gianluca Mancini, giocatore della Roma e della nazionale, autore del gol decisivo in Roma Lazio, a fine partita ha sventolato una bandiera della Lazio con un topo di fogna. Tutto questo dopo che la ... (sportface)

SERIE A - Frosinone-Bologna 0-0, frenata di Thiago Motta in zona Champions: Roma a -3 - Un pareggio a reti bianche tra ciociari e felsinei. E la Roma di Daniele De Rossi, che ha battuto la Lazio nel derby, accorcia sul quarto posto.areanapoli

Serie A, i risultati della 31^ : il Frosinone ferma il Bologna - Il primo scontro del nuovo turno confronta ultima e penultima : la Salernitana riacciuffa il Sassuolo con Candreva e Maggiore, ...monza-news

Milan, Furlani avvia le carte: estensione del contratto per Pulisic - Visualizzazioni: 5 Milan, l’Amministratore Delegato ha avviato l’iter previsto per il capitano della nazionale americana. Vediamo qui di seguito i dettagli. Un acquisto tra i più azzeccati quello di C ...calciostyle