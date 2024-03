WWE | Grandi aspettative per Nathan Frazer ed Axiom | dirigenti entusiasta del loro lavoro

(Di sabato 23 marzo 2024) Tramite il più classico dei report oltreoceano, sembrerebbe che la WWE stia apprezzando ildied, che a NXT stanno combattendo in maniera eccelsa nell’ultimo periodo. Secondo Fightful Select, i due (che proveranno ad accedere all’NXT Tag-Team Titles Match di Stand & Deliver settimana prossima) starebbero addirittura preoccupando i, per un motivo quanto positivo tanto strano. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli officials WWE sarebbero preoccupati di chiunque sfidied, con la paura che gli avversari (soprattutto a NXT) non possano tenere il passo dei due sul quadrato, pulitissimo nonostante la velocità di esecuzione dellemanovre più celebri. Staremo a vedere se a queste ...

Il main event di WM 40 è al centro delle discussioni da quando The Rock sembra aver scalzato Cody Rhodes come avversario di Roman Reigns. I fan sono furiosi e si sono schierati dalla parte ... (zonawrestling)

Durante l’ultima trasmissione di Monday Night RAW su USA Network, sono stati confermati gli incontri per l’ episodio che si terrà la prossima settimana. Quattro match sono stati annunciati ... (zonawrestling)

Alexa Bliss è una delle Superstar più popolari della WWE, ed è ormai molto che non compare in uno show. Dopo gli ultimi mesi di carriera costellati da vari infortuni, Alexa ha poi dato alla ... (zonawrestling)

WWE SmackDown 22/03/2024 report (1/3) - La telenovela continua - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

WWE: Sorprese a WrestleMania 40, le ultime su Steve Austin, The Undertaker e John Cena - La WWE vuole mettere in scena una Grandissima WrestleMania 40, ci sono speranze di vedere Steve Austin, The Undertaker e John Cenaspaziowrestling

WWE, The Rock protagonista a WrestleMania XL - WrestleMania XL, lo show più atteso dell’anno, previsto per le notti italiane del 6 e del 7 aprile, direttamente dal Lincoln Financial Field.milanosportiva