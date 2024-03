Sara Lazzaro

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di sabato 23 marzo 2024) “Avevo visto Scene da un matrimonio, il film di Bergman, anni fa, e l’ho riguardato l’anno scorso per prepararmi allo spettacolo teatrale attualmente in scena. E’ un viaggio incredibile questo testo, e l’ho trovato tuttora molto attuale, in grado di indagare in profondità temi come la relazione tra uomo e donna, l’amore, l’istituzione del matrimonio: argomenti che secondo me rimangono universali”.è entusiasta del suo ruolo di Marianna nella trasposizione teatrale di un caposaldo della celebre produzione di Ingmar Bergman, nata come serie tv nel 1973 e divenuta poi un lungometraggio con gli indimenticabili Liv Ullman e Erland Josephson; la pièce è la nuova produzione del Teatro Franco Parenti di Milano (in scena fino al 24 marzo, prevista una tournée per la prossima stagione) per la regia di Raphael Tobia Vogel, che esplora con tatto e ...