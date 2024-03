Fermati a bordo di un’auto sospetta | foglio di via per due uomini della provincia di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora due persone allontanate dal capoluogo condi via obbligatorio emesso dal Questore di Benevento nella giornata di ieri. A seguito di una segnalazione di autogiunta in sala operativa, nel primo pomeriggio veniva bloccata da una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico una autovettura nei pressirotonda del centro commerciale Buonvento con adue soggetti provenienti dalladiche si aggiravano per il centro cittadino in modo sospetto. Venivano identificati e controllati due soggetti, un 60enne e un 54enne, residenti nelladi, a carico dei quali sono stati riscontrati svariati pregiudizi di polizia per furti aggravati, rapina e truffa ...