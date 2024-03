Ageop | in piazza Maggiore la festa per i più piccoli tra giochi e solidarietà “Così la malattia diventa speranza”

(Di sabato 9 marzo 2024) Bologna, 9 marzo 2024 – “Una giornata dedicata ai nostri bambini ammalati di cancro, affinché anche lasia un tempo die per dargli la possibilità di vivere il proprio futuro”, apre Giada Oliva, coordinatrice promozione comunicazione diricerca, la decima edizione della campagna “Lotto anche io”, infino alle 19 e in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, che resterà aperta fino al 15 maggio. Domenico Paolicelli Sono 500 i bambini di cuisi prende cura all’interno del Sant’Orsola e con un investimento pari a 750mila euro, garantendo ai5 medici, 5 biologi, 3 psicologhe, il front office e lo sportello sociale, la gestione della teen Room, delle due sale gioco e dell’alloggio in reparto per ...

