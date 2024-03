VivaRai2! | Fiorello | “Abruzzo? La Meloni vuole candidare l’Inter”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Altro appuntamento con il consolidato talk mattutino “Che i colori entrino nelle vostre case!”, l’augurio per questo martedì da parte di. Un altro giorno che inizia col sorriso grazie alla mitica banda di! Si torna a discutere delle elezioni in, in programma per domenica 10 marzo. “La corsa del Governo in” –ironizza su un ipotetico commento di Salvini: ”Tranquilli, abbiamo l’appoggio dell’Orso Marsicano”. Il conduttore continua poi: “Ora tutti amano l’, sembra che stiano facendo Porta a porta! Pensate che la regione ha assunto 350 vigili urbani per smistare i partiti. Posso dire? Ci sono più politici che elettori.” Ironia poi sulla posizione delin classifica: “Tra l’altro, adesso ci sono i candidati per ...