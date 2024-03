Starfield si aggiornerà a breve con nuove correzioni

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 4 marzo 2024) A distanza di tempo dal lancio, Bethesda continua a migliorareconpatch correttive, mirate a ottimizzare l’esperienza di gioco, rendendola quanto più gratificante possibile. In quest’ultimo periodo il team sta focalizzando l’attenzione nella risoluzione di bug minori ma pur sempre importanti. A partire dal 6 Marzo 2024 sarà disponibile un nuovo aggiornamento, scopriamo insieme le migliorie previste. Prima di continuare nella lettura forse potrebbe interessarvi ancheTrucchi: Vita Infinita, Crediti Illimitati, Livelli e molto altro– Gamerbrain.netNuovo aggiornamento correttivo perL’aggiornamento in questione risolverà le seguenti problematiche: Espressioni nella modalità foto: Sarà possibile mettersi in posa e scattare foto creative ...