Mostre in Emilia Romagna 2024 | cosa vedere a marzo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna, 4- Una primavera all'insegna del bello. Per tutti i visitatori e gli appassionati, le città dell'offrono diversi appuntamenti con l'arte di tutti i tipi, dalla pittura alla fotografia. Ecco un elenco dellepiù interessanti dei prossimi mesi. Bologna Al Museo Ottocento si potrà visitare, dal 21al 30 giugno, "Mario de Maria. Ombra cara", la mostra dedicata al pittore simbolista noto anche come Marius Pictor. 70 dipinti tra capolavori, inediti e opere ritrovate provenienti da rinomate gallerie d'arte italiane (come gli Uffizi di Firenze, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e la Galleria d'Arte Moderna di Milano) riempiranno per oltre 3 mesi le stanze del Museo, per omaggiare il padre del "Simbolismo ...