Hamas | “Oltre 100 palestinesi morti e più di 700 feriti in raid israeliano contro folla in attesa di aiuti”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sarebbero almeno 104 ie circa 760 inelladi persone che questa mattina si era riunita a Gaza indi ricevere aiuti alimentari. È quanto reso noto dal ministero della Sanitàllato da. Secondo le ricostruzioni, le centinaia di persone radunate alla rotonda di Nabulsi in Al-Rashid Street indella consegna del cibo sono state attaccate con proiettili di artiglieria, missili di droni e colpi di arma da fuoco.

