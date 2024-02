Strage di patenti nella notte. Restano a piedi 21 giovani

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)dinel fine settimana appena trascorso, 21 automobilisti: nei guai anche diversi diciottenni, sia maschi che femmine, risultati positivi all’alcol test. Avevano alzato un po’ troppo il gomito e sono incappati nei controlli della polizia stradale, ferma in vari posti di blocco a Civitanova, lungo le arterie stradali più trafficate della movida notturna. I controlli sono stati effettuatitra sabato e domenica per prevenire incidenti causati dall’abuso di alcol da parte di chi si mette al volante. Operazioni al centro dei Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduti dal Prefetto di Macerata, la dottoressa Isabella Fusiello, che rispondono all’esigenza di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera". Un triste fenomeno, ...

