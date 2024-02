L’ultima “macronata” è un altro regalo a Putin

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ricordate quando il Nostro dichiarò che la Nato era in stato di “morte cerebrale”, solo per polemizzare con il presidente turco Erdogan? Ebbene,riguarda invece l’ipotesi di inviare truppe occidentali, quindi Nato sul terreno in Ucraina, evocata dal presidente francese in chiusura della conferenza da lui stesso convocata sul sostegno europeo a Kiev. L’impressione è che Macron, in crisi di consensi e contestato duramente dagli agricoltori, non sappia più cosa sparare pur di recuperare iniziativa e centralità sulla scena europea, per arrestare un declino personale che sembra inarrestabile. Ambiguità strategica L’uscita di Macron – non escludere l’invio di truppe Nato in Ucraina anche se al momento non c’è consenso – avrebbe potuto anche avere un senso, se concordata e concertata con gli alleati come parte di una linea di ...