Studenti e spacciatori | vendevano droga anche durante la ricreazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Orvieto, 27 febbraio 2024 – Una vera e propria centrale dello spaccio che avrebbe fatto capo a trela cui attività consisteva nel rifornire sistematicamente di hashish un giro di decine di clienti giovanissimi per un giro d’affari da migliaia di euro. È l’inquietante contesto ricostruito dal Commissariato su delega del procuratore capo del Tribunale dei minorenni di Perugia, Flaminio Monteleone. L’indagine ha preso avvio dall’arresto, lo scorso novembre, di uno studente di un liceo orvietano che a scuola, oltre ai libri, aveva portatouna discreta quantità di hashish da spacciare. Il giovane è stato scoperto grazie a un controllo improvviso, concordato con la direzione dell’istituto, effettuato dal personale del Commissariato: il cane poliziotto fiutò la presenza diaddosso a uno studente, che era stato ...

