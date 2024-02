Petrolio su Rai 3 | puntata 27 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Torna, in una nuova collocazione,, il programma di inchieste ideato e condotto da Duilio Giammaria. L’appuntamento è da martedì 27, alle 21:20, su Rai 3, nella collocazione del martedì sera, dopo la chiusura -a gennaio- di Avanti Popolo.27Nella primail racconto di come le Big Oil internazionali sapessero del rischio della emergenza climatica già cinquanta anni fa. Oggi abbiamo vissuto sulla nostra pelle gli effetti: In Italia 80000 morti premature dovute a inquinamento e 110 miliardi di danni dovuti a eventi climatici catastrofici. Dobbiamo agire e presto. L’impegno a ridurre CO2 e gas serra, apre nuove sfide per il nostro paese e per il mondo. Dall’idrogeno al fotovoltaico quali sono le ...