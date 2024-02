Le indagini di Lolita Lobosco 3 con Luisa Ranieri | quando in tv | cast e anticipazioni

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tutto pronto per3. La serie, che vede come protagonista, è una delle più seguite in casa Rai. Scopriamo insiemeandrà in onda, di cosa parlerà e chi sono le new entry del. Ledi3,ancora protagonista,in TV su Rai 1 Dopo aver girato con Jonny Depp,è tornata sul set diper terminare le riprese della fortunata serie che va in onda su Rai1. L’attrice veste, anche per questa stagione, i panni di un vicequestore di Bari che risolve alcuni casi. La fiction infatti è ambientata nel capoluogo pugliese e mostra ...

Manca sempre meno al debutto de Le indagini di Lolita Lobosco 3, l’attesissima serie con Luisa Ranieri in onda su Rai Uno. Per la regia di Luca Miniero, la ... (velvetmag)

Luisa Ranieri e l’esperienza del (non) casting per Modì: “Johnny Depp mi ha scelta senza provino”: L’attrice napoletana, moglie di Luca Zingaretti, ha poi sottolineato che per ogni stagione di Lolita Lobosco, ha dovuto interrompere le riprese per dedicarsi anche ad altri ruoli: “Già l’anno prima ...cinematographe

Conto alla rovescia: con Lolita Lobosco torna in tv la Bari più amata: Protagonista della serie tv più vista nel 2023 con punte di ascolto che hanno toccato i sei milioni e mezzo di telespettatori, è la bellissima Lusia Ranieri ...lagazzettadelmezzogiorno

Luisa Ranieri tra Johnny Depp e Le indagini di Lolita Lobosco: Luisa Ranieri ha raccontato come ha fatto a conciliare le riprese del film di Johnny Depp con Le indagini di Lolita Lobosco 3 Non è stato facile per Luisa Ranieri riuscire a conciliare i suoi impegni ...ciakgeneration