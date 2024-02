Il migliore cocktail bar del mondo apre un locale segreto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 febbraio 2024) . Succede a Barcellona, «a cui va dato atto di essere una città dove si vive bene ed è ottima per gli investimenti» diceva Simone Caporale all'indomani della vittoria nella 50 Best Bar del Sips, insegna fondata nel quartiere L'antiga Esquerra de L'eixample insieme a Marc Álvarez. Una vittoria che proiettava ancora una volta Barcellona tra le capitali del buon bere, forte di una grande cultura gastronomica, un pubblico curioso e una tradizione molto radicata, con bar centenari come il Boadas (rilevato recentemente proprio da Caporale), e insegne più giovani di grande peso. La classifica, però, certificava anche un'altra cosa: il valore dei barman italiani, molti dei quali expat dello shaker, come Caporale e Giacomo Giannotti del Paradiso (sempre a Barcellona), in cima alla classifica lo scorso anno, ma anche come Agostino Perrone, Giorgio Bargiani e Maura Milia del Connaught Bar di ...