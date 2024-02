Case popolari occupate dal clan | scattano i sequestri a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDiciassette appartamentioccupati abusivamente ada persone vicine alla criminalità, anche organizzata. E’ quanto è stato scoperto nel ‘Rione Amicizia’ del quartiere San Carlo all’Arena, dove le forze dell’ordine hanno notificato stamane un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il Tribunale dia sedici indagati, che ora avranno un mese di tempo per lasciare le. Gli immobili in questione appartengono all’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (Acer) e rientrano in un complesso di 566 appartamenti, divisi in 21 isolati, dei quali 12 saranno oggetto degli interventi di riqualificazione previsti dal Pnrr. E’ stato scoperto che l’isolato 12 (in via Giusso 17) risultava occupato senza titolo da nuclei familiari riferibili alla famiglia criminale ...