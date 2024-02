Biasin | «Non cambierei Inzaghi con nessun allenatore al mondo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024)elogia Simonee il suo grande lavoro alla guida dell’Inter. Il giornalista non lo cambierebbe contecnico al mondo. Le sue parole in collegamento su Pressing. TRA I MIGLIORI ? Fabriziotecnico interista: «? L’di una grande squadra deve saper vivere con le pressioni. Quando l’anno scorso sono arrivate tante sconfitte in serie il primo a sapere di essere in discussione era Simone. Nonconal mondo, neanche con Klopp e Guardiola. Due motivi: la sua proposta di calcio non è seconda ao ed è uno che non rompe mai le balle ao. Qualcuno voleva prendere il posto di ...