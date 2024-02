LIVE Sci alpino | Slalom Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA | Strasser pennella | Feller e Noel inseguono Settimo Sala

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DELLA VAL DI FASSA DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO19.33: Kolega all’intermedio ha un ritardo di 1?42 19.32: Gara da dimenticare per l’austriaco Matt che pur non commettendo errori, accumula un ritardo di 3?57 ed è 17mo 19.30: Non una manche indimenticabile per l’azzurro Vinatzer che fatica a trovare il giusto ritmo, chiude con un ritardo di 2?17 ed è 13mo. Ora Matt 19.30: Vinatzer all’intermedio ha 1?27 di ritardo 19.28: Il greco Ginnis stava disputando un’ottima gara ma ha inforcato prima dell’intermedio. Ora Vinatzer 19.27: E’ nono l’austriaco Raschner che ha disputato una buona manche chiusa con un ritardo di 1?75. Ora Ginnis 19.27: Con buone linee Raschner ha 93 centesimi di ritardo ...