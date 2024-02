Cristiano Leone, in un Atlante tutta la cultura della Performance

Xenos’, entro l’estate il Festival per riportare i giovani al Santa Maria". Aprire subito a nuovi soci": Il presidente della Fondazione, Cristiano Leone, audito ieri in Commissione "Presto il cambio di statuto, masterplan per definire la mission dell’ex Spedale".lanazione

Santa Maria della Scala, il piano Leone: “Nel 2024 la revisione dello statuto. A New York un’associazione degli ‘amici’ del museo”: "Diamo vita al Santa Maria della Scala" : così Cristiano Leone stuzzica le corde giuste ai consiglieri comunali stamani in commissione Cultura.sienanews

Due ospiti internazionali al Santa Maria: Il nuovo presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, Cristiano Leone, porta un respiro internazionale con l'arrivo di due illustri colleghi da importanti istituzioni culturali. Si prepara per ...lanazione