Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo slalom Palisades Tahoe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Feller vince lodi, valido per ladeldi sci. Quarta vittoria inper l’austriaco, che non è mai uscito dalla top five in. Sul podio Noel e Strasser. Grande Vinatzer, che recupera 10 posizioni ed è sesto (season best).Marco Odermatt (SUI) 1702 Manuel Feller (AUT) 801 Cyprien Sarrazin (FRA) 684 Vincent Kriechmayr (AUT) 667 Loic Meillard (SUI) 583 Henrik Kristoffersen (NOR) 561 Dominik Paris (ITA) 499 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Nils Allegre (FRA) 372 GLI ITALIANI 19. Mattia Casse (ITA) 308 26. Guglielmo Bosca (ITA) ...