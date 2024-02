Nadeco, con la Scuola Edile di Bergamo per potenziare formazione e sicurezza

(Di sabato 24 febbraio 2024). È stato siglato venerdì (23 febbraio) il protocollo d’intesa tra ladi, l’Associazione nazionale demolizione ed economia circolare per le costruzioni, che ha scelto l’ente bilaterale bergamasco per la prima convenzione operativa a livello nazionale con una. Grazie al patrimonio di professionalità e competenze di ciascuna, le due realtà metteranno a punto, per le imprese ed i lavoratori, un percorso formativo ed un aggiornamento continuo su attrezzature/macchine da cantiere, ine secondo le previsioni dell’Accordo CSR del 22 febbraio 2012. L’obiettivo sarà quello di migliorare la conoscenza, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, delle macchine e del loro utilizzo in ...