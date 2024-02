Masciadri rilancia Rbr dopo la pausa: "Ora testa a Cantù, si può fare"

(Di sabato 24 febbraio 2024) È terminata ieri, la settimana di allenamenti in casa Rbr. Giornate decisamente particolari, prive di quell’appuntamento agonistico del weekend che sostanzialmente contraddistingue tutta la stagione. La partita con Latina, com’è noto, è rinviata a marzo e Riviera Banca oggi e domani starà ferma a guardare le altre giocare. "È andata così, lo sapevamo e non possiamo farci niente – dice il capitano dell’Rbr Stefano–. In ogni caso quando prendi il ritmo, settimanasettimana, è strano non giocare la domenica. Gli allenamenti? Un po’ diversi dal solito perché il prossimo avversario è lontano. Ci siamo focalizzati di più sulle nostre cose, caricando anche in sala pesi e lavorando sull’intensità. Veniamo da un buonissimo periodo e vogliamodi tutto per migliorare ancora. A Rieti abbiamo subito la loro aggressività. ...