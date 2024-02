Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa nei mesi a Mosca. Lega: 'inchiesta a orologeria'

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Si tratta della solitaè un uomo amato dai cittadini e scomodo al palazzo. Visto che non riescono a intimidirlo in altro modo ci provano con inchieste e minacce. La nostranei suoi confronti non cambia, anzi". Lo fanno sapere dallainterpellati sull'su

Chiusa la partita per le regionali in Sardegna, con il passo indietro della Lega a favore del candida to di Fratelli d’Italia, per il partito di Matteo ... (open.online)

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non dovute»: Secondo quanto rivela in esclusiva il Corriere della Sera, l'inchiesta ritiene che Vannacci abbia percepito illecitamente indennità di servizio per i familiari, ma abbia anche usufruito di spese per ... quotidianodipuglia

Lega, su Vannacci inchiesta a orologeria, stima aumenta: "Si tratta della solita inchiesta a orologeria. Vannacci è un uomo amato dai cittadini e scomodo al palazzo. Visto che non riescono a intimidirlo in altro modo ci provano con inchieste e minacce. La n ... ansa

Roberto Vannacci, il generale nel mirino anche della Corte dei Conti: indagine per danno erariale: I giudici contabili vogliono vedere chiaro sulle presunte “spese pazze” dell’alto ufficiale ai tempi in cui era a Mosca come addetto militare dal 7 febbraio ... roma.repubblica