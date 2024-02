A che ora lo sci alpino oggi in tv | niente Val di Fassa | programma e startlist Palisades Tahoe

Coppa del mondo sci femminile in Val di Fassa: il programma e dove vedere le gare in tv

(Di sabato 24 febbraio 2024), sabato 24 febbraio, la Coppa del Mondo di sci2023-2024 offre una giornata piena. Il settore femminile arriva in Italia con il primo dei due superG in Val di(ore 11.00), mentre per i maschi c'è l'inizio della trasferta nordamericana in quel di. Un gigante per gli uomini nella serata europea, con la prima manche alle 19.00 e la seconda alle 22.00. Attenzione al meteo in Val di, con tanta neve caduta nella giornata di ieri che mette un attimo a rischio la disputa della gara. Ci sarà tanto lavoro da fare per gli organizzatori per rendere praticabile la pista per le 11.00, quando la prima sciatrice dovrà aprire il cancelletto. "La Volata" scalpita per ospitare il Circo Bianco per la seconda volta nella storia, con due superG cruciali per l'esito