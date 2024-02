Ivano Venturini riconfermato presidente di Fimaa-Confcommercio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il Comitato di coordinamento regionale di– Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, aderente a– haall’ unanimità e per acclamazione, qualeper il prossimo quadrienniodiRavenna ed eletto come vice Cristina Boni,Ferrara e Linda Davighi,Parma. "Ringrazio i miei colleghi presidenti provincialidell’Emilia Romagna – commenta– per la fiducia nel riconfermarmiregionale per altri quattro anni, Cristina Boni e Linda Davighi per aver ...