Hamsik | “Futuro? Sarebbe incredibile allenare il Napoli | è quello che voglio”

Hamsik: "Zielinski un vero affare per l'Inter! Futuro? Mi vedo allenatore, Napoli metà cuore"

Petras (ag. Hamsik): “Napoli-Calzona Slovacchia non era contenta. Il ritorno di Marek non è facile ma…” | ESCLUSIVO: L’umore del Napoli dopo il pareggio, le notti insonni di Calzona e il futuro di Hamsik: l’intervista esclusiva a Martin Petras, agente di Marekiaro Il Napoli pareggia contro il Barcellona, alla prima ... calciomercato

Hamsik, parole al miele per Sarri: "Con lui il miglior calcio della mia vita": Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SkySport e nel corso dell'intervista si è lasciato andare a delle dichiarazioni nei confronti di Sarri. I due hanno condiviso ... lalaziosiamonoi

SKY - Hamsik: "Una parte di me è di Napoli e la città mi vuole bene, sarebbe un sogno allenare gli azzurri, Scudetto meritato": In futuro mi vedo come allenatore, per questo ho deciso di stare nello staff di mister Calzona in Nazionale. Posso crescere con lui. Hamsik allenatore del Napoli Sarebbe incredibile, è bellissimo ... napolimagazine