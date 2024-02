ATP Doha | Sonego e Musetti in semifinale di doppio Gli azzurri avanzano in Qatar

Stop per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti all'esordio: gli azzurri cedono a Kotov e Zhang

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lorenzoe Lorenzosi sono qualificati alle semifinali del torneo ATP 500 di. I due italiani hanno beneficiato del ritiro da parte della coppia composta dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e dal finlandese Emil Ruusuvuori, riuscendo così a proseguire la propria avventura nel tabellone disul cemento della capitale del. I due, entrambi sconfitti al primo turno del torneo di singolare (il toscano dal cinese Zhang Zhizhen per 6-2, 6-0; il piemontese dal russo Pavel Kotov per 6-2, 7-5), avevano in precedenza regolato gli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.se la dovranno ora vedere contro il tedesco Andreas Mies e l’australiano John-Patrick Smith, che oggi hanno regolato il ...